Calciomercato Udinese, Solet rischia ancora di lasciare i bianconeri. La situazione non lascia alcun dubbio - Calcio News 24

Calciomercato Udinese: l’Inter osserva il jolly Oumar Solet. La situazione attuale non lascia dubbi

La strategia dell’Inter per la sessione invernale non si limita alla ricerca di un vice-Bastoni, ma punta a monitorare profili versatili che possano garantire solidità e qualità nel lungo periodo. In quest’ottica, le antenne dei dirigenti nerazzurri sono rivolte con attenzione verso il calciomercato Udinese, dove spicca un nome che da tempo orbita nel radar della “Beneamata”: Oumar Solet.

Un profilo polivalente per la difesa

Il possente jolly difensivo classe 2000 è considerato un elemento di assoluto interesse per la sua capacità di disimpegnarsi con naturalezza sia come centrale puro che come braccetto, sia a destra che a sinistra. Proprio questa duttilità tattica rende ogni possibile movimento legato al calciomercato Udinese un tema caldo per i top club. L’Inter lo aveva già seguito con estrema attenzione durante la scorsa estate, ma il trasferimento fu frenato da questioni extra-campo relative a un’indagine in corso, che portarono la dirigenza a una temporanea prudenza.

Prospettive per gennaio e giugno

Sebbene sia complesso ipotizzare un addio immediato ai colori bianconeri nel mese di gennaio, Solet rimane una “alternativa di lusso” che i nerazzurri continuano a monitorare costantemente. Il calciomercato Udinese è storicamente una bottega capace di lanciare talenti pronti per il grande salto, e il centrale francese non fa eccezione.

Qualora dovesse presentarsi un’apertura inaspettata o un mutamento nelle condizioni dell’indagine, l’Inter sarebbe pronta a inserirsi. Al momento, il club friulano non sembra intenzionato a privarsi del suo pilastro a metà stagione, ma le dinamiche del calciomercato Udinese restano imprevedibili, rendendo Solet un nome da tenere d’occhio per completare un reparto che necessita di freschezza e muscoli.