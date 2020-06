Lazio, tutto fatto per il rinnovo di Armini fino al 2024

La società biancoceleste ha blindato il giovanissimo difensore con un contratto fino al 2024: i dettagli

Uno degli obiettivi della Lazio per il prossimo mercato è quello di trattenere i suoi big. Non si parla solo di Immobile, Luis Alberto e Milinkovic ma anche di giovani che cresciuti nel vivaio biancoceleste sono il futuro della squadra.

Per questo, come riporta Gianlucadimarzio.com, il rinnovo di Nicolò Armini fino al 2024, capitano della Primavera classe 2001 e già aggregato in prima squadra, è cosa fatta. A giorni dovrebbe essere comunicata l’ufficialità.