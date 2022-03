Arsenal, Arteta duro sulla Premier: «Vogliono favorire Chelsea e Manchester United»

L’allenatore dell’Arsenal, Arteta, attacca la Premier League sulla questione dei calendari a suo avviso a sfavore della sua squadra

«Grazie mille alla Premier League per aver stilato un calendario così. E si ripeterà quando giocheremo contro Chelsea e Manchester United. Vogliono dare loro un vantaggio. La Premier non cambia i programmi perché ci sono accordi con le tv. Ma non è giusto per l’Arsenal»