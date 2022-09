Arsenal, Arteta saluta Bellerin: «Lealtà e impegno, un onore aver giocato con lui»

L’allenatore dell’Arsenal Arteta ha salutato Bellerin, trasferitosi al Barcellona nell’ultimo giorno di mercato

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ai canali ufficiali dei Gunners ha salutato Hector Bellerin; trasferitosi al Barcellona nell’ultimo giorno di mercato.

LE PAROLE – «Oggi salutiamo Hector e lo ringraziamo tanto per la sua lealtà e impegno per l’Arsenal Football Club. Durante i suoi 11 anni con l’Arsenal, Hector ha vinto tre FA Cup e ha collezionato quasi 250 presenze, un enorme contributo al club. Ho il privilegio di aver giocato nella stessa squadra di Hector per tre stagioni, indossando la maglia dell’Arsenal e condividendo molti grandi momenti dentro e fuori dal campo di calcio insieme. Ti ringraziamo Hector e auguriamo a te e alla tua famiglia tutto il meglio per il vostro ritorno a Barcellona».