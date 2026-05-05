Arsenal Atletico Madrid, la partita di Lookman: il focus dentro alla prestazione dell’attaccante 

Arsenal Atletico Madrid, la partita di Ademola Lookman: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante

L’ambiente è conosciuto per Ademola Lookman dell’Atletico Madrid. È nato e cresciuto a Londra e ha giocato anche nel calcio inglese con le maglie di Charlton Athletic, Everton, Fulham e Leicester. Ecco la partita dell’ex attaccante dell’Atalanta all’Emirates Stadium nella semifinale di ritorno che designa la prima finalista di Champions League.

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PRIMO TEMPO

Il primo pallone Ademola lo tocca dopo 30 secondi molto esterno, come lo vuole Simeone nel 4-4-2. Molto il lavoro difensivo per mantenere ordinato il 5-4-1 in fase di non possesso, la strategia è contenere le eventuali incursioni di White e dare una mano nei raddoppi su Saka. Al 13’ Lookman tocca di fatto il suo secondo pallone con un appoggio all’indietro, per adesso lo si è visto poco, la squadra sviluppa più gioco sul lato opposto.

Al 18’ va a intercettare un tocco di Saka, dimostrando applicazione. A metà primo tempo prova ad andare sul fondo con un’azione insistita ma si porta la sfera sul fondo, quasi non fosse ancora entrato nell’ordine di idee di proporsi anche davanti. Al 25’ stop di petto per portarsi la palla in avanti, cade senza che ci sia un intervento scorretto. Al 27’ finalmente in una fase di possesso viene coinvolto più volte, appoggiandosi a Ruggeri e Griezmann. Alla mezzora riesce a difendere la sfera al cospetto di un’aggressione di più uomini: è un piccolo segnale di crescita nella partecipazione. Al 39’ errore da non fare con un appoggio all’indietro che consente un break dell’Arsenal e una copertura di più uomini su un’avanzata di Gyokeres.



SECONDO TEMPO

Già al primo minuto Lookman prende palla, allarga a destra, poi prova ad andare di testa su un cross senza riuscire a intervenire: l’Atletico deve rimontare lo svantaggio, la squadra alza il baricentro. Minuto 53’: Griezmann prova a trovarlo con un filtrante a premiare il taglio, intervento tempestivo in scivolata di White che non lo fa passare. Al minuto 57 finisce la brutta gara del nigeriano: Simeone fa tre cambi e al suo posto entra Molina.