Arsenal, Aubameyang in campo dopo la malaria: «Stavo un po' morendo...»

Pierre Emerick Aubameyang ha parlato del suo ritorno in campo dopo aver contratto la malaria

Pierre Emerick Aubameyang, bomber dell’Arsenal, è tornato a giocare dal 1′ dopo aver contratto ed essere guarito dalla malaria. Lo ha fatto contro il Newcastle, segnando anche un gol. A fine partite, l’attaccante ha commentato il suo rientro ai microfoni dei media inglesi.

«Era da tanto che non giocavo dall’inizio, è vero. Sono felice anche se devo ammettere che gli ultimi cinque minuti che ho giocato. Beh, stavo un po’ morendo. In ogni caso sono contento per essere tornato titolare e aver segnato. Devo dire che i dottori hanno fatto un lavoro incredibile con me, portandomi in ospedale e cose del genere. Sono davvero grato per quello che hanno fatto nei miei confronti».