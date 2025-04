Arsenal Crystal Palace: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Emirates Stadium va in scena la sfida di Premier League Arsenal Crystal Palace: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Emirates Stadium di Londra si giocherà la gara valevole per la 34ª giornata di Premier League tra Arsenal Crystal Palace. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Thomas Partey, Rice; Gabriel Martinelli, Merino, Trossard. All. Arteta.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Clyne, Lacroix, Guehi; Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta. All. Glasner.

Orario e dove vederla in tv

Arsenal Crystal Palace si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 23 aprile per la 34ª giornata di campionato di Premier League. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Calcio. La partita sarà visibile in streaming per i clienti Sky su Sky Go o per i clienti NOW TV sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.