Arsenal, Dowman fa la storia! È il marcatore più giovane della storia della Premier League: il record impressionante tagliato contro l’Everton

Il successo per 2-0 dell’Arsenal contro l’Everton non ha soltanto consolidato la corsa al vertice della squadra di Mikel Arteta, allenatore spagnolo che sta guidando i Gunners in una stagione di alto profilo. La partita dell’Emirates ha consegnato al calcio inglese anche una nuova pagina di storia grazie a Max Dowman, trequartista offensivo e ala destra classe 2009 cresciuto nel vivaio londinese. Come confermato sia dal sito ufficiale della Premier League sia da quello dell’Arsenal, il giovane talento è diventato il più giovane marcatore di sempre nella storia del campionato inglese, segnando a 16 anni e 73 giorni nella sfida contro l’Everton. Il suo gol, arrivato in pieno recupero, ha chiuso definitivamente una partita già indirizzata dalla rete di Viktor Gyokeres, centravanti svedese subentrato come lui dalla panchina.

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Un record storico che conferma l’ascesa del gioiello dei Gunners

Dowman era già considerato uno dei prospetti più brillanti del settore giovanile dell’Arsenal, ma la serata contro l’Everton lo ha proiettato su una dimensione ancora più alta. Sempre secondo i dati ufficiali del club e della Premier League, il classe 2009 era già diventato uno dei debuttanti più precoci nella storia recente del torneo e in questa stagione aveva collezionato presenze tra Premier League, Champions League, FA Cup e Carabao Cup. Il suo ingresso al 74’ ha cambiato il volto della partita: prima ha servito l’assist per il vantaggio di Gyokeres, poi ha segnato il 2-0 con una progressione personale che ha acceso l’Emirates. Anche The Guardian e Sky Sports hanno sottolineato l’impatto devastante del giovane inglese, descritto come il grande protagonista della vittoria che ha permesso all’Arsenal di allungare in testa alla classifica.

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Arteta si gode il talento e l’Arsenal sogna in grande

Nato a Chelmsford il 31 dicembre 2009, Dowman è un centrocampista offensivo capace di giocare anche da ala destra o da seconda punta. Il sito ufficiale dell’Arsenal ricorda che, già a livello Under 18, aveva mostrato numeri eccezionali, confermando una naturale predisposizione al gol e alla giocata decisiva. Per Arteta, il suo exploit rappresenta una risorsa preziosa in un momento chiave della stagione, mentre per l’Arsenal è la conferma di avere in casa un talento potenzialmente speciale. Il record gli consegna già un posto nella storia della Premier League, ma la sensazione è che questo sia soltanto l’inizio.