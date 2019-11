Arsenal, Emery non può più sbagliare: un ex United sullo sfondo

Arsenal, Unai Emery non può più sbagliare: il tecnico spagnolo è ad un bivio dopo il pareggio con il Wolverhampton

L’Arsenal sta vivendo un momento difficile, dopo il caso Xhaka e le incertezze in campionato. I Gunners hanno pareggiato in casa contro il Wolverhampton, dopo l’iniziale vantaggio del nuovo capitano, Aubameyang.

Il The Guardian, quotidiano britannico, riporta la notizia di un Emery sulla graticola: il tecnico spagnolo non può più sbagliare. Sullo sfondo resta Josè Mourinho, nel mirino anche del Bayern Monaco come sostituto di Kovac.