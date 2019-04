Arsenal-Napoli highlights e gol: le azioni salienti del match valido per l’andata dei quarti di finale della Europa League 2018/2019

Arsenal-Napoli highlights e gol: i momenti principali della gara valida per l’andata dei quarti di finale della Europa League 2018/2019. All’Emirates Stadium di Londra, i ‘Gunners’ di Unai Emery sfidano gli azzurri guidati da Carlo Ancelotti per il primo atto dei quarti della competizione. I londinesi arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato il Rennes agli ottavi di finale; il Napoli ha invece avuto la meglio nella doppia sfida con il Salisburgo. Arsenal e Napoli si affrontano per la terza volta in gare ufficiali: nelle prime due, si sfidarono nella fase a gironi di Champions League nel 2013 (2-0 a Londra e 2-0 a Napoli). La gara di ritorno, che sancirà la squadra qualificata in semifinale di Europa League, è in programma giovedì prossimo, 18 aprile, al ‘San Paolo’.

ARSENAL-NAPOLI 1-0: Azione da manuale del calcio dei Gunners che porta alla conclusione Aaron Ramsey dal cuore dell’area di rigore. Meret battuto.

ARSENAL-NAPOLI 2-0: Inizio choc del Napoli. Fabian perde un pallone sanguinoso sulla trequarti, Torreira glielo strappa e riparte. Sterzata vincente proprio su Fabian, poi il suo mancino è fortunatissimo: Koulibaly devia e beffa Meret su un pallone abbastanza facile per il portiere friulano