Convocati Germania, le scelte di Nagelsmann per i test con Svizzera e Ghana: spiccano le assenze di Musiala e Bisseck. Ecco l’elenco completo

Mentre squadre come l’Italia si giocano il futuro nei playoff per i Mondiali, altre nazionali, come la Germania, approfittano della sosta per le nazionali di marzo per testare nuovi giocatori in vista della Coppa del Mondo. I tedeschi affronteranno Svizzera e Ghana, con l’obiettivo di valutare i giovani talenti che potrebbero far parte della spedizione estiva.

Le scelte di Nagelsmann

Il commissario tecnico Julian Nagelsmann, per le amichevoli di preparazione, ha convocato 26 calciatori, tra cui alcune sorprese. Una delle novità più rilevanti è la convocazione di Jonas Urbig, portiere classe 2003 del Bayern Monaco, che ha sostituito più volte Manuel Neuer in questa stagione. Inoltre, Lennart Karl, trequartista talentuoso sempre dei bavaresi, ha ricevuto la sua prima convocazione.

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Assenze e rimprovero a Karl

Manca invece Jamal Musiala, rientrato da poco dopo un lungo infortunio e ancora alla ricerca della migliore forma. Non ci sono calciatori di Serie A nella lista, tra cui spicca l’assenza di Yann Bisseck, difensore dell’Inter, titolare per gran parte della stagione.

Siparietto con Karl

Durante la conferenza stampa, Nagelsmann ha scherzosamente raccontato che Karl non aveva risposto alla sua chiamata iniziale perché era impegnato con le ripetizioni scolastiche, ma poi si è mostrato felice sia per la fine della lezione che per la convocazione.

I CONVOCATI – Sono 26 i calciatori chiamati da Julian Nagelsmann per le sfide amichevoli contro Svizzera e Ghana:

Portieri: Baumann (Hoffenheim), Nübel (Stoccarda), Urbig (Bayern Monaco)

Difesa: Tah (Bayern Monaco), Kimmich (Bayern Monaco), Anton (Borussia Dortmund), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Raum (RB Lipsia), Brown (Eintracht Francoforte), Thiaw (Newcastle), Rüdiger (Real Madrid), Vagnoman (Stoccarda)

Centrocampo: Goretzka (Bayern Monaco), Gnabry (Bayern Monaco), Pavlovic (Bayern Monaco), Karl (Bayern Monaco), Nmecha (Borussia Dortmund), Leweling (Stuttgart), Wirtz (Liverpool), Groß (Brighton), Sané (Galatasaray), Stach (Leeds United)

Attacco: Undav (Stoccarda), Woltemade (Newcastle), Schade (Brentford), Havertz (Arsenal)