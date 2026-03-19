Infortunio Gabbia, buone notizie da Milanello: le novità dall’allenamento del Milan. Cosa filtra sul suo rientro contro il Napoli

Buone notizie per la difesa del Milan di Massimiliano Allegri. Come confermato dalla redazione di MilanNews24, il recupero di Matteo Gabbia sta procedendo senza intoppi. Il difensore centrale rossonero, che si era sottoposto a un intervento chirurgico per un’ernia inguinale il 3 marzo scorso a Londra, ha ricevuto esiti positivi dai recenti controlli, con la guarigione che segue perfettamente le tempistiche stabilite dallo staff medico.

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Il recupero e gli obiettivi

Il classe 1999, elemento fondamentale per lo schieramento tattico di Allegri, sta utilizzando la sosta per le Nazionali per intensificare il proprio recupero a Milanello. Durante questa fase, Gabbia aumenterà progressivamente i carichi di lavoro, cercando di ritrovare la condizione fisica ottimale in vista del rush finale di stagione. L’obiettivo del difensore è di tornare in campo per la sfida contro il Napoli prevista per inizio aprile. La sua convocazione è ancora in fase di valutazione, ma il cauto ottimismo è giustificato.

Un innesto vitale per il Milan

La stagione dei rossoneri ha subito delle difficoltà difensive, specialmente durante l’assenza di Gabbia, e il suo rientro rappresenta una risorsa importante per blindare l’accesso alla Champions League e migliorare la solidità difensiva nelle ultime partite. Gabbia, che con la maglia del Milan ha già dimostrato grande affidabilità, tornerà a essere un elemento cruciale per Allegri, pronto a difendere la porta milanista in vista delle sfide decisive del 2026.