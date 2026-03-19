Tonali Juventus: il centrocampista resta un obiettivo dei bianconeri, ma il trasferimento a Torino si allontana. Il motivo

Tonali Juventus, interesse vivo ma trasferimento in salita: per il centrocampista arrivare a Torino è sempre più difficile. Le ultimissime

La Juventus continua a monitorare il mercato dei grandi ritorni, ma la pista che porta a Sandro Tonali si fa sempre più complicata. Come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il centrocampista sta vivendo un momento di forma straordinario al Newcastle, attirando l’interesse delle principali potenze della Premier League.

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Il profilo dell’ex Milan resta molto apprezzato in casa bianconera, ma l’ostacolo principale è di natura economica. Il Newcastle valuta Tonali oltre i 100 milioni di euro, una cifra fuori portata per i club italiani e che rende quasi impossibile aprire una trattativa. I “Magpies” non hanno alcuna intenzione di fare sconti, come dimostrato in passato con l’operazione Isak, e trattare con loro richiede risorse finanziarie di livello Premier.

Sul giocatore si stanno già muovendo i top club inglesi: l’Arsenal ha chiesto informazioni, mentre Manchester United e Manchester City osservano da vicino l’evoluzione della situazione. Anche il Chelsea potrebbe inserirsi in una corsa che vede la Premier League nettamente favorita. Nonostante Tonali non abbia mai nascosto il desiderio di tornare un giorno in Serie A, oggi l’orientamento per l’estate 2026 è quello di una permanenza in Inghilterra.

Per la Juventus di Luciano Spalletti, strappare un titolare della Nazionale a una concorrenza così ricca appare una missione quasi impossibile. Il divario economico con i club inglesi resta la principale barriera per riportare in Italia i migliori talenti che militano in Premier League.