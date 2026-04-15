Arsenal Sporting 0-0, poco spettacolo in campo ma che ritmo! Il finale però è stato incandescente: ecco cosa è successo

Arsenal Sporting 0-0: come è andata la sfida dell’Emirates, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League

Arsenal e Sporting chiudono sullo 0‑0 una partita intensa ma senza reti, caratterizzata da ritmi alti e numerose occasioni da entrambe le parti. I portoghesi sfiorano il vantaggio già nel primo tempo con Catamo, che al 43’ colpisce il palo da due passi, mentre l’Arsenal risponde con diversi tentativi dalla distanza e un paio di iniziative di Martinelli e Eze che non trovano precisione. Letexier gestisce una gara molto fisica, interrompendo spesso il gioco per falli e contrasti duri, ma senza episodi realmente controversi.

Moviola Arsenal Sporting, tutti gli episodi dubbi del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions

Nella ripresa il copione non cambia: Sporting pericoloso con Araujo e Morita, Arsenal vicino al gol con Madueke e poi con Trossard, che all’84’ colpisce il palo con un colpo di testa ravvicinato. Le sostituzioni di Arteta e Borges portano freschezza ma non modificano l’equilibrio di una sfida bloccata, in cui i portieri Rui Silva e Raya rispondono sempre presenti. Da segnalare anche l’infortunio di Madueke, costretto a lasciare il campo al 63’.

Il finale è incandescente: Letexier prima ammonisce il tecnico dello Sporting Rui Borges per proteste, poi lo espelle al 90+4’ in un episodio ancora da chiarire. L’ultima grande occasione è dei portoghesi, con Joao Simoes che al 90+5’ sfiora il palo con un destro potentissimo dal limite. È l’ultimo brivido di una partita combattuta, ricca di duelli e di opportunità mancate, che si chiude senza vincitori né vinti.