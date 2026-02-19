Arsenal, ufficiale il rinnovo di Saka: il comunicato con tutti i dettagli. I Gunners blindano così la propria stella classe 2001

L’Arsenal blinda il suo gioiello. È ufficiale il rinnovo a lungo termine di Bukayo Saka, formidabile attaccante inglese. La società londinese ha comunicato con orgoglio la firma del ventiquattrenne, cresciuto nell’accademia del club fin dal duemiladieci.

Il comunicato ripercorre la straordinaria ascesa del calciatore, diventato il miglior marcatore e assistman dell’attuale rosa con quasi trecento presenze e settantotto reti. Esordiente a diciassette anni, il talentuoso esterno ha collezionato prestigiosi premi individuali, affermandosi come leader offensivo indiscusso a livello mondiale.

In questa stagione di Premier League, l’attaccante ha registrato ventitré presenze, impreziosite da cinque reti e tre assist. Il suo impatto è devastante anche in Champions League, dove vanta due gol e preziosi servizi vincenti, tra cui l’assist per Viktor Gyökeres, letale attaccante svedese, contro i Nerazzurri, beffando la retroguardia della Beneamata.

IL COMUNICATO – «Bukayo Saka ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con noi. Il nostro ventiquattrenne è entrato a far parte della nostra Hale End Academy all’età di otto anni nel maggio 2010 e da allora è cresciuto fino a diventare il miglior marcatore, assistman e giocatore con più presenze della nostra attuale squadra, con 78 gol e quasi 300 presenze con il club in tutte le competizioni.

Bukayo ha esordito in prima squadra a 17 anni nel novembre 2018, prima di essere nominato Giocatore dell’Anno dell’Arsenal sia nel 2021 che nel 2022. È stato anche nominato Giovane Giocatore dell’Anno PFA nel 2022/23 ed è stato inserito nella Squadra della Stagione PFA nello stesso anno. Il nostro attaccante è stato anche nominato Giocatore dell’Anno della Nazionale Inglese sia nel 2021/22 che nel 2022/23. Leader del nostro reparto offensivo, Bukayo si è affermato come uno dei migliori attaccanti del calcio mondiale grazie alle sue prestazioni costanti. Ha vinto il premio di Giocatore del mese dell’Arsenal più volte di qualsiasi altro giocatore da quando è stato istituito nel 2012».