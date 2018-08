Arsenal-West Ham è molto più di una partita. E’ uno dei tanti, tantissimi derby di Londra, che entrambe le squadre vogliono vincere per dimenticare un avvio di stagione non particolarmente confortante. I favori del pronostico però, per definizione, ce li hanno i padroni di casa: Unai Emery, dopo due sconfitte di fila, va alla ricerca di tre punti fondamentali per riprendere lentamente quota.

SINTESI PRIMO TEMPO – Prima frazione scoppiettante all’Emirates, ma il gol del vantaggio lo firmano gli ospiti. Marko Arnautovic riceve palla da Antonio, arriva al limite dell’area e fulmina Cech con un preciso e potente sinistro rasoterra (minuto 25). Ma l’Arsenal rialza la testa cinque minuti dopo, trovando il pareggio con Monreal, bravo a beffare la difesa degli Hammers.

SINTESI SECONDO TEMPO – La truppa di Emery fa meglio, ma il West Ham riparte e crea qualche grattacapo soprattutto in avvio ai Gunners. Che, nonostante un pizzico di sofferenza oltre i livelli di guardia, realizza il 2-1 con Aubameyang al minuto 70. Decisiva, però, la deviazione beffarda di Diop.

Lacazette doing well to assist the own goal from I.Diop to make it 2-1 to The Arsenal! 🔥⚪️🔴 pic.twitter.com/ArC9lYJaCW

— The Daily Lacazette 🎺 (@Daily_Lacazette) August 25, 2018