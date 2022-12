Ascoli, Bucchi: «La Reggina senza tirare in porta ha portato a casa i tre punti»

Cristian Bucchi, allenatore dell’Ascoli, ha parlato al termine della gara di Serie B contro la Reggina da cui i bianconeri sono usciti sconfitti

Cristian Bucchi, allenatore dell’Ascoli, ha parlato a Sky Sport.

PAROLE – «Oggi è mancata precisione: tecnicamente non è stata una buona partita, anche perché le condizioni del campo non erano ottimali. La gara comunque è stata equilibrata, da zero a zero. Però ci sono gli episodi che poi spostano. La Reggina senza tirare in porta ha portato a casa i tre punti. C’è mancata la zampata, l’astuzia. La classifica è cortissima, ma nelle ultime partite siamo stati anche un pizzico sfortunati. Venivamo da una bella vittoria e il pareggio sarebbe stato giusto: avrebbe allungato la nostra striscia positiva. Ovviamente non è compromesso nulla ma dobbiamo iniziare a portare a casa anche le partite sporche».