Ascoli, Gerbo positivo al Covid-19

La società bianconera ha comunicato che Gerbo è risultato positivo al Covid-19

Altro positivo al Covid-19 nel calcio italiano. Si tratta di Alberto Gerbo dell’Ascoli, come comunicato dalla stessa società bianconera.

«L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che il tesserato Alberto Gerbo nella giornata di ieri non si è aggregato al gruppo-squadra in quanto, al rientro dalle ferie, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, asintomatico, non ha potuto, quindi, raggiungere Ascoli perché in isolamento fiduciario presso la propria abitazione».