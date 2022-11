Asensio: «Rinnovo con il Real Madrid? Ci spero»

Le parole di Marco Asensio sul suo futuro: «Dopo la Coppa del Mondo prenderemo una decisione, io cerco sempre di dare il massimo»

nel corso dell’intervista rilasciata a Marca, Carlo Asensio ha parlato anche del suo futuro. Di seguito le sue parole.

FUTURO – «Si dice che io stia facendo cambiare idea al Real Madrid, ma ho sempre cercato di dare il massimo. Chi decide è anche il club, non dipende solo da me. Dopo la Coppa del Mondo prenderemo una decisione. Rinnovo? Ci spero, sono molto felice al Real Madrid e spero di esserlo per molti anni ancora».