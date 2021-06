Asse Inter Napoli, Petagna possibile vice Lukaku: ipotesi scambio

Calciomercato Inter: nella ricerca del vice Lukaku, i nerazzurri avrebbero individuato in Andrea Petagna il perfetto alter ego del belga

Tanti gli argomenti toccati martedì nell’incontro tra l’agente Riso e l’Inter. Come scrive Tuttosport, le parti avrebbero discusso anche del futuro di Petagna che potrebbe diventare una soluzione per completare l’attacco nerazzurro come vice Lukaku.

In una possibile trattativa con il Napoli potrebbe in tal caso rientrare in gioco Vecino, pupillo dell’ex tecnico dell’Inter Spalletti. Al momento però non ci sarebbe nessuna trattativa in atto, ma una semplice idea valutata dalla società campione d’Italia e dal rappresentante di Petagna.