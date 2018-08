Astori sempre nel cuore: la Fiorentina ha ancora il suo armadietto – FOTO

Davide Astori sempre nel cuore: la Fiorentina ha ancora il suo armadietto. Ecco lo scatto pubblicato su Instagram – FOTO

Davide Astori è rimasto nel cuore di tutti. Soprattutto della Fiorentina. Ieri ci ha pensato in conferenza stampa Stefano Pioli, tecnico dei viola, a parlare del suo ex capitano. Riservando più di un pensiero: «Ringrazio tutti coloro che sono stati con me la scorsa stagione, insieme abbiamo vissuto il dolore della perdita del nostro capitano: dobbiamo trasmettere i valori di Davide anche ai nuovi giocatori e lo stiamo facendo. Perché vogliamo continuare ad essere una squadra con valori importanti seguendo gli insegnamenti di Davide. Che sentiamo sempre con noi, ogni giorno». E oggi arriva anche la foto della Fiorentina su Instagram, che prima della partita contro il Chievo ha pubblicato uno scatto del suo armadietto. Ancora lì. Come se nulla fosse accaduto. Come se Astori fosse ancora il capitano della Fiorentina.