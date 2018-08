L’agente dell’attaccante dell’Atalanta, Andreas Cornelius, ha attaccato il club affermando che il suo assistito è tenuto in ostaggio dalla squadra bergamasca

Il calciomercato in entrata in Italia è chiuso da giorni, ma le operazioni continuano a tenere banco sulle pagine dei giornali. In casa Atalanta sembra essere scoppiato un nuovo caso di mercato che sta facendo discutere. La squadra bergamasca, reduce dalla vittoria schiacciante contro il Frosinone di ieri sera, e il suo centravanti Andreas Cornelius sono ormai in rotta di collisione e oggi l’agente del giocatore ha rilasciato un’intervista accusando la società. Per Steffensen, procuratore dell’ex-Copenaghen, difatti, ha rivelato ai microfoni del tabloid danese Ekstrabladet, che il suo assistito non solo non rientrerebbe nei piani del tecnico Gian Piero Gasperini, ma che la dirigenza, nonostante la richiesta di cessione da parte di Cornelius, abbia rifiutato delle offerte di alcuni club.

L’agente ha, poi, proseguito: «Abbiamo parlato con la dirigenza dell’Atalanta e abbiamo ricevuto il via libera per trovare un nuovo club. Una società italiana ha fatto una proposta importante sia ai bergamaschi sia al mio assistito, ma l’Atalanta ha preteso di più e la trattativa non è andata in porto. È vergognoso che Cornelius sia tenuto in ostaggio in questo modo, ma non è inusuale quando si tratta di un patrimonio di una società che vuole guadagnarci».