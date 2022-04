Atalanta, Bonacina: «Gasperini ha dimostrato di poter vincere l’Europa League»

L’ex nerazzurro Bonacina ha assicurato che l’Atalanta è una squadra in grado di poter vincere l’Europa League

Valter Bonacina, ex centrocampista e allenatore dell’Atalanta, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista della partita di Europa League contro il Lipsia.

VINCERE L’EL – «Credo di sì. Con Gasperini ha già dimostrato di poter vincere contro le grandi d’Europa. E stavolta si può ripetere con il Lipsia».

LIPSIA – «Squadra forte, che ha individualità importanti. In questi anni ha lanciato giovani di valore, servirà una prestazione da vera Atalanta per vincere».

UOMO DECISIVO DEA – «Se pensiamo ai gol, dico Muriel. Ma le gare dell’Atalanta dipendono tutte da De Roon e Freuler. Da ex mediano, posso dire che sono l’ago della bilancia, i veri uomini del Gasp in campo».