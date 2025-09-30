Atalanta, ribaltato il Bruges con Samardzic e Pasalic: primi punti Champions per Juric

Atalanta, ribaltato il Bruges con Samardzic e Pasalic: primi punti pesantissimi in Champions League per Ivan Juric

Una vittoria di carattere, in rimonta, per iniziare al meglio il cammino in Champions League. L’Atalanta di Ivan Juric batte 2-1 il Bruges al Gewiss Stadium, ribaltando una partita che si era messa male e conquistando tre punti pesantissimi.

Nonostante la scelta di Gasperini di partire con i rientranti di lusso Éderson e Lookman, il primo tempo è stato complicato per la Dea. Dopo una partenza aggressiva, i nerazzurri hanno sofferto il palleggio del Bruges, che al 38′ ha trovato il vantaggio: un errore in uscita di De Roon ha innescato un contropiede letale, finalizzato dal destro a giro di Christos Tzolis che ha gelato lo stadio.

Nella ripresa, però, la partita è cambiata. Dopo aver rischiato il colpo del ko e aver perso per infortunio anche Bellanova e Kossounou, Gasperini ha ridisegnato la squadra con gli ingressi di Samardžić e Sulemana. La pressione della Dea è salita e, al 75′, un’ingenuità del portiere belga Jackers, che ha travolto Pašalić in uscita, ha provocato il calcio di rigore. Dal dischetto, Lazar Samardžić è stato glaciale, siglando il gol del pareggio.

Scampato un pericolo enorme su un clamoroso errore a porta vuota di Vermant, l’Atalanta ha spinto fino alla fine, trovando il gol della vittoria a tre minuti dal novantesimo. Sugli sviluppi di un corner, un cross di Samardžić è stato prolungato da Musah per l’inserimento vincente di Mario Pašalić, che di testa da pochi passi ha fatto esplodere di gioia il pubblico di Bergamo. Una vittoria sofferta, non una prestazione dominante, ma tre punti che valgono oro per il morale e per la classifica del girone.