Atalanta Club Brugge, le formazioni ufficiali: Lookman titolare, le scelte di Juric
Atalanta Club Brugge: il tecnico della Dea conferma l’attaccante accanto a Krstovic, con Pasalic alle spalle. Nel Brugge spazio a Tresoldi
La seconda giornata della League Phase di Champions League mette di fronte Atalanta e Club Brugge, due squadre in crescita che hanno ufficializzato le rispettive formazioni.
Atalanta, Lookman dal primo minuto
L’Atalanta di Ivan Jurić, tecnico croato subentrato in estate e noto per il suo calcio intenso e aggressivo, si presenta con un undici competitivo. In attacco spazio a Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997, già protagonista con gol pesanti in Serie A.
Club Brugge, Tresoldi al centro del tridente
Il Club Brugge, guidato dal tecnico Nicky Hayen, si schiera con il consueto 4-3-3. In attacco spicca Nicolò Tresoldi, punta centrale classe 2004, nato in Italia ma naturalizzato tedesco: un nome che in questa sfida ha un sapore speciale, visto che suo padre Emanuele Tresoldi vestì la maglia dell’Atalanta negli anni Novanta.
Una sfida dal sapore europeo
Atalanta e Brugge si affrontano con obiettivi diversi ma con la stessa ambizione: consolidare la propria posizione nel girone. Da un lato la Dea, che punta a confermarsi tra le grandi d’Europa con un mix di giovani talenti e giocatori esperti; dall’altro i belgi, che vogliono stupire affidandosi alla freschezza dei loro prospetti e all’esperienza dei veterani.
Con Lookman da una parte e Tresoldi dall’altra, la sfida promette spettacolo e intensità.
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Krstovic, Lookman. A disp. Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Samardzic, Obric, Brescianini, Maldini, Zappacosta. All. Ivan Juric.
CLUB BRUGGE (4-3-3): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic, Sandra, Vanaken; Forbs, Tresoldi, Tzolis. A disp. Vn den Heuvel, Romero, Reis, Vetlesen, Meijer, Vermant, Nilsson, Osuji, Siquet, Audoor, Diakhon, Campbell. All. Nicky Hayen.
