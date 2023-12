Atalanta, De Ketelaere: «Con Gasperini mi sento bene. Ora sono in forma»

Le parole del trequartista dell’Atalanta Charles De Ketelaere dopo la vittoria straordinaria contro la Salernitana

Ai microfoni di Sky Sport, il trequartista dell’Atalanta Charles De Ketelaere ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la vittoria contro la Salernitana.

PERIODO – «Anche all’inizio ho fatto bene, sono passato poi da un periodo così così ma nelle ultime settimane mi sento meglio e voglio aiutare la squadra. Sono molto contento per questi tre punti».

GASPERINI – «Tanto, sia tatticamente che sugli aspetti tecnici, di puntare ed essere protagonista in attacco. Ci provo, mi sento in crescita. Mi sento bene in questo stile di gioco e nella posizione. Si vede e sono contento. Adesso gioco come attaccante e mi sento bene».