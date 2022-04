Atalanta, De Roon: «I tifosi si sono divertiti, ma per noi è un peccato»

Il centrocampista dell’Atalanta De Roon ha commentato il pareggio contro il Torino

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ai canali ufficiali della Dea ha commentato il 4-4 casalingo contro il Torino.

LE PAROLE – «È successo di tutto, per fortuna non abbiamo perso. Credo sia stata una partita divertente per il pubblico, ma per noi è un vero peccato. Abbiamo perso l’occasione di avvicinarci alla zona europea, anche se siamo stati bravi a rimontare due reti. Ho visto un bello spirito alla fine da parte dell’Atalanta, dopo il 4-4 volevamo addirittura vincere»

GOL – «Il mio gol? Devo rivederlo, ho tirato forte senza pensarci due volte. Avrei però preferito vincere senza segnare...».