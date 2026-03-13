Atalanta, Ederson torna con l’Inter: ottime notizie per Palladino! Per De Ketelaere e Raspadori invece…Ultimissime

Atalanta, Ederson si lascia alle spalle l’infortunio e torna a disposizione contro l’Inter: Raspadori e De Ketelaere invece…La lista dei convocati

La marcia di avvicinamento all’importante sfida di Serie A contro l’Inter porta in dote un recupero di assoluto spessore per l’Atalanta. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, l’emergenza a centrocampo sta per rientrare: Ederson torna ufficialmente a far parte dell’elenco dei convocati.

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Il rientro di Éderson dopo l’infortunio muscolare

Il giocatore brasiliano era stato costretto ad alzare bandiera bianca nelle ultime settimane, saltando la bellezza di sei partite ufficiali. La sua ultima apparizione sul rettangolo verde risaliva infatti alla prestigiosa gara d’andata disputata in campo europeo contro i tedeschi del Borussia Dortmund. Successivamente, un fastidioso affaticamento di natura muscolare lo aveva costretto a un lungo e prudente periodo di stop ai box.

Il suo rientro rappresenta un’alternativa tattica di importanza capitale per Raffaele Palladino. Tuttavia, l’atleta dovrebbe partire inizialmente dalla panchina nel match di San Siro: lo staff tecnico e medico preferiscono optare per un reinserimento graduale e ponderato, evitando di correre inutili rischi dopo la prolungata inattività.

Ansia in attacco: il punto su De Ketelaere e Raspadori

Se per il mediano il semaforo è verde, restano invece in bilico le condizioni cliniche di due stelle assolute del reparto avanzato: Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori.

Entrambi i giocatori partiranno regolarmente con i compagni per il ritiro della squadra a Milano, confermando la volontà di provare a esserci fino all’ultimo. La decisione definitiva sulla loro effettiva disponibilità e presenza in panchina, però, verrà presa soltanto nella mattinata di domani. Lo staff medico vuole monitorare la risposta muscolare dei due atleti fino all’ultimo istante utile prima di sciogliere definitivamente i dubbi sulla convocazione ufficiale per la gara.