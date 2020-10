Atalanta, Gasperini annulla la conferenza: un positivo nel gruppo squadra

Gian Piero Gasperini ha annullato la conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Crotone: un positivo nel gruppo squadra

Gian Piero Gasperini ha annullato la conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Crotone. Il motivo? Un membro dello staff orobico, facente parte del gruppo squadra, è risultato positivo al Coronavirus.

Niente parole alla vigilia della gara da ex per il tecnico dell’Atalanta. Nuovo giro di tamponi per tutto il gruppo squadra in vista della gara di domani che dà il via alla sesta giornata di Serie A.