Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della sua Atalanta contro il Bologna di Inzaghi

L’Atalanta prosegue la sua striscia positiva e vince in rimonta al Dall’Ara contro il Bologna per 1-2. Al gol di Mbaye propiziato dal solito Santander, ha risposto ancora una volta Mancini, al secondo gol consecutivo, e il redivivo Duvan Zapata. Queste le parole di Gian Piero Gasperini a fine gara: «Dopo il gol dello svantaggio siamo riusciti a recuperarla grazie anche alla costruzione del nostro gioco, felice di aver ottenuto questa vittoria. Zapata? Lui ha dato dei segnali importanti e aver segnato oggi per il suo morale è davvero importante. È logico che io da lui mi aspetti ancora di più perché è nelle sue corde e nelle sue possibilità. Se riusciamo ad avere il miglior Zapata è chiaro che le nostre potenzialità crescono e migliorano di molto».

Gasperini prosegue poi sulla prossima gara, all’Atleti Azzurri contro l’Inter: «Sarà un bel banco di prova. I nerazzurri sono una squadra molto forte con un allenatore preparato e hanno dimostrato di essere davvero competitivi. Sono nel loro momento migliore e avremmo preferito incontrarla prima. Ma grazie alla vittoria di oggi arriviamo a giocare questa partita con maggiore entusiasmo e con grande serenità».