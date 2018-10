Bologna, hai un’arma in più: Santander ha conquistato tutti

L’attaccante Federico Santander, arrivato sotto le due torri a luglio, è stato il protagonista di tutti i risultati positivi del Bologna

In molti durante il mercato estivo avevano criticato il Bologna per non aver sufficientemente rinforzato l’attacco. Destro non ha mai dato garanzie venendo pesantemente contestato dalla tifoseria per la sua attitudine. Falcinelli non ha mai entusiasmato e il solo Palacio con i suoi acciacchi fisici non sembrava da solo poter reggere l’attacco. Poi, d’un tratto, il 1 luglio un ragazzone di 1,87 metri per 84 kg si presenta al centro sportivo di Casteldebole. Forse nessuno si sarebbe immaginato che Federico Santander sarebbe diventato presto l’idolo della tifoseria.

El Ropero, l’armadio, come viene chiamato in Paraguay, è diventato da subito un pilastro della squadra di Filippo Inzaghi. Un fisico imponente, un grande stacco ma anche un’ottima intelligenza calcistica l’hanno reso una pedina fondamentale per gli schemi dell’ex attaccante del Milan. Santander ha saputo ripagare la fiducia data con 3 gol e 1 assist fin qui, risultando il protagonista in tutti i risultati positivi del Bologna. Quest’oggi contro il Sassuolo solo un palo gli ha negato la gioia personale, ma è comunque riuscito a rendersi utile con un ottimo assist per il gol di Palacio. Proprio l’argentino potrebbe essere il compagno perfetto per Santander, in grado di sfruttare gli spazi creati dal paraguayano per infilare le difese con la sua tecnica e rapidità. Intanto a Bologna si sogna, con un coro si sente sempre più spesso risuonare per la città: «Che ce frega di Ronaldo, noi c’abbiamo Santander!».