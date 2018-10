Atalanta, Gasperini: «Gara difficile contro il Chievo, dobbiamo ripartire»

Le parole in conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara contro il Chievo

Giornata di conferenze stampa quelle di oggi in vista della giornata della 9^ giornata di Serie A che si è aperta con l’anticipo delle 15 tra Roma e Spal. Anche l’allenatore dell’Atalanta ha parlato ai giornalisti alla vigilia della sfida contro il Chievo di domani pomeriggio. Gian Piero Gasperini, in brutto momento visto l’avio deludente di campionato della Dea, ha affermato: «La sosta per le Nazionali è arrivata in un periodo negativo, ma ci ha consentito di ritrovare le energie giuste per ripartire. Durante questa sosta abbiamo lavorato su quello che non ha funzionato sino ad ora per migliorarci per il proseguo della stagione».

Il tecnico della formazione bergamasca ha proseguito parlando del match contro il Chievo: «Quella di domani contro i veneti sarà una partita delicata per tutti. La nostra intenzione è quello di migliorare tutte quelle situazioni che non ci hanno fatto accumulare punti. La sfida sarà ricca di insidie, basta dare uno sguardo alle gare disputate sino ad ora dai clivensi, sempre equilibrate. Inoltre hanno cambiato allenatore, Ventura avrà miliardi di motivazioni per ripartire grazie a questa nuova avventura».