Papu Gomez spiega il momento di assenza di Josip Ilicic prolungato dalla scorsa stagione: le parole dell’argentino

Papu Gomez ha parlato ai microfoni dell’emittente argentina Tyc Sports al termine della gara contro l’Ajax. Questa la confessione su Josip Ilicic che spiega il periodo di assenza dello sloveno.

«Ilicic ha avuto il coronavirus e ha sofferto molto, per questo è caduto in depressione: arriva un momento in cui la testa esplode. Ma ora Josip sta bene e lui è molto importante per noi».