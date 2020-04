Robin Gosens gioca a carte scoperte: le parole dell’esterno dell’Atalanta sul suo futuro con la maglia orobica

Nonostante Robin Gosens stia vivendo un momento magico con la maglia dell’Atalanta, in futuro non chiuderebbe la porta a un’esperienza in Germania.

Ecco le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro nel corso dell’intervista concessa a Rtl/Ntv: «Non ho mai nascosto che il mio sogno è quello di giocare in Bundesliga. E ho già in mente un piano».