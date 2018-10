Atalanta, Ilicic: «Sono pronto a caricarmi la squadra sulle spalle»

Il giocatore dell’Atalanta Josip Ilicic ha rilasciato qualche commento nel post partita contro il Parma, analizzando il suo momento e quello della squadra

Ilicic è finalmente tornato. Dopo la splendida tripletta contro il Chievo, lo sloveno è stato protagonista anche della gara di oggi contro il Parma con l’autogol scaturito da un suo tiro e l’assist per il 3 a 0 di Mancini. Queste le sue parole nel post partita: «Piano piano sta tornando insieme tutta l’Atalanta, senza uno spogliatoio unito non potremmo mai vincere le partite. Io sono solo uno dei giocatori di questo straordinario gruppo. Adesso finalmente sono arrivati anche i gol, che nella prima parte della stagione mi erano molto mancati. Sono uno che cerca sempre la palla nei momenti di difficoltà, mi piace caricarmi su le spalle tutte le responsabilità della squadra. Ora dobbiamo continuare a fare cosi, la prossima settimana ci aspetta un’altra battaglia».

Ilicic commenta poi i problemi avuti a inizio anno e l’obiettivo stagionale: «Dopo i problemi che ho avuto sono cambiato molto come persona. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in quest’ultimo periodo. Adesso guardo il mondo in maniera molto diversa. Ho pensato tante volte a smettere di giocare, soprattutto quando ero ricoverato in ospedale. Ho avuto molta paura di farlo. Adesso non dobbiamo pensare all’Europa: dobbiamo soltanto pensare partita dopo partita, perché questo campionato è uno dei più difficili di sempre».