Atalanta, in programma l’incontro con il Chelsea per Abraham: due insidie

Atalanta, in programma l’incontro con il Chelsea per Abraham: fissato il prezzo del cartellino, ma si fanno largo due insidie

In programma un incontro tra Atalanta e Chelsea per discutere dell’eventuale approdo in Serie A di Tammy Abraham. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle prossime 48 ore i due club si incontreranno per mettere in piedi la trattativa.

Sarebbero due le insidie per la Dea. Sull’attaccante dei Blues ci sono infatti anche Arsenal e West Ham, intenzionate a fare un tentativo per lui. Il Chelsea è stato chiaro: la base di partenza per cederlo è un’offerta da 40 milioni di euro.