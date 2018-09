Infortunio Masiello, tegola per l’Atalanta: le ultime

Infortunio Masiello, brutte notizie per Gian Piero Gasperini: il centrale difensivo rischia di saltare Fiorentina-Atalanta

Infortunio Masiello, tegola per l’Atalanta: attesi gli esiti degli accertamenti strumentali. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale difensivo nerazzurro ha riportato un problema fisico nel corso della sfida di mercoledì contro il Torino e le sue condizioni preoccupano lo staff medico bergamasco.

Risentimento all’adduttore destro, nel corso delle prossime ore arriveranno i risultati degli esami a cui è stato sottoposto l’ex Bari: c’è il rischio concreto che Gian Piero Gasperini non possa contare su di lui in vista della sfida contro la Fiorentina, valida per la settima giornata di Serie A 2017/2018.