Atalanta, doppio infortunio col Torino: Zalewski e Hien vanno ko. Le ultimissime sulle condizioni dei due giocatori dei bergamaschi

Piove sul bagnato in casa Atalanta. La già complicata trasferta di oggi, domenica 21 settembre, sul campo del Torino non solo si chiude con un risultato amaro, ma lascia in eredità una doppia, pesantissima tegola che rischia di compromettere il cammino imminente della squadra. L’infermeria della Dea, già affollata, si prepara ad accogliere due nuovi, importanti inquilini.

Nel corso della sfida contro i granata, infatti, il tecnico Ivan Juric ha visto alzare bandiera bianca prima a Nicola Zalewski e poi al difensore Isak Hien, entrambi costretti al cambio a causa di problemi muscolari. Un doppio stop che fa scattare l’allarme rosso a Zingonia: entrambi i giocatori sono ora considerati a fortissimo rischio per la supersfida di sabato prossimo all’Allianz Stadium contro la Juventus.

Per l’allenatore atalantino si profila un’autentica emergenza, un vero e proprio rompicapo in vista di una delle partite più attese. Questo bollettino medico si aggrava ulteriormente se si considerano le assenze già pesanti di Gianluca Scamacca, ancora ai box, e quelle di Charles De Ketelaere e Giorgio Scalvini, usciti malconci dalla recente e dispendiosa trasferta europea contro il PSG. Il totale potrebbe drammaticamente salire a cinque potenziali titolari indisponibili, costringendo Gasperini a reinventare la formazione.

Dopo un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi, l’Atalanta si trova a gestire il suo momento più difficile. Dall’altra parte, per la Vecchia Signora, reduce dal pareggio non esaltante di Verona, questa situazione si presenta come un’occasione d’oro per sfruttare le difficoltà dell’avversario e conquistare punti pesanti. Le prossime ore saranno decisive per valutare l’entità degli infortuni, ma la strada verso Torino si preannuncia tutta in salita per una Dea mai così in difficoltà.