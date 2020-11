Atalanta Inter, possibile spezzone di gara per Lukaku: il belga poi andrà in Nazionale

Romelu Lukaku è partito con il resto dei compagni per Bergamo ed è possibile che giochi un pezzo di gara. Poi andrà in Nazionale

Come spiega il Corriere dello Sport il belga i accomoderà in panchina, con la possibilità di giocare uno spezzone. E’ un’ottima notizia, certo. Ma poi, come gli altri nerazzurri convocati, risponderà alla nuova chiamata della sua nazionale, con tutti i rischi che comporta. Insomma, di motivi per essere arrabbiato, ieri, Conte ne aveva in abbondanza, tanto da arrivare ad infastidirsi anche quando gli è stato fatto notare come a Madrid avesse fatto solo tre sostituzioni.