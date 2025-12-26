Atalanta, come sta la squadra di Palladino a due giorni dalla sfida contro l’Inter? Tutti gli aggiornamenti

Atalanta Inter, le ultime dalla seduta a Zingonia: il punto e tutti dettagli sugli infortunati Bakker, Djimsiti e Bellanova

L’Atalanta continua a lavorare in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter, in programma alle 20.45 alla New Balance Arena. A due giorni dal match, la squadra di Raffaele Palladino ha svolto una seduta pomeridiana al centro sportivo di Zingonia, proseguendo la preparazione per uno degli appuntamenti più delicati di questo finale di anno solare. Restano però alcune situazioni fisiche da monitorare con attenzione.

Bakker in campo, ma ancora a parte

Mitchel Bakker ha svolto lavoro individuale sul terreno di gioco. Un segnale incoraggiante, che testimonia progressi nel recupero, anche se lo staff medico preferisce mantenere la massima prudenza. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno, senza forzare i tempi.

Djimsiti verso il forfait

Più complicata la situazione di Berat Djimsiti. Il difensore albanese ha lavorato a parte e le sensazioni non sono positive in vista della convocazione. Dalle indiscrezioni che filtrano da Zingonia, il centrale difficilmente sarà disponibile contro la squadra di Cristian Chivu. L’obiettivo realistico è rivederlo in gruppo nelle prime settimane del 2026, evitando rischi in una fase della stagione ancora molto lunga.

Bellanova prosegue le terapie

Continua anche il percorso di recupero di Raoul Bellanova, ancora fermo ai box. L’ex Inter sta seguendo le terapie previste, ma il suo rientro non è imminente. L’esterno sta comunque lavorando per accelerare i tempi e tornare a disposizione in vista degli impegni ravvicinati del nuovo anno.

Domani la rifinitura decisiva

La vigilia del match sarà fondamentale: Palladino guiderà un nuovo allenamento pomeridiano a Zingonia, durante il quale valuterà eventuali recuperi dell’ultima ora e scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.

L’Atalanta si avvicina così a un appuntamento di altissimo livello, consapevole dell’importanza della sfida e della necessità di gestire al meglio energie, condizioni fisiche e scelte tattiche per affrontare una delle squadre più competitive del campionato.

