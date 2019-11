Atalanta-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

Atalanta-Juventus apre la 13ª giornata di Serie A: dove vedere la partita e le probabili formazioni

La 13ª giornata di Serie A si capre con l’anticipo che mette di fronte l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Juventus capolista di Maurizio Sarri. I bianconeri comandano la classifica imbattuti con 32 punti, mentre i nerazzurri si trovano in quinta posizione a quota 22 a pari merito con la Roma. Atalanta-Juventus: la partita si giocherà nel pomeriggio di sabato 23 novembre 2019 con fischio d’inizio alle ore 15.00 nello scenario del Gewiss Stadium di Bergamo.

Atalanta-Juventus sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Partecipa al Sondaggio -> Un minuto per Calcio News 24

Atalanta-Juventus

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 23 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 15.00

Dove vederla in tv: SKY SPORT SERIE A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: SKY GO – NOW TV

Stadio: Gewiss Stadium (Bergamo)

Arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze



Le probabili formazioni

ATALANTA – Gasperini ritrova Freuler a centrocampo ma non potrà disporre di Duvan Zapata, ormai vicino al rientro ma ancora out e non convocato. Salteranno il match anche Ilicic e Malinovskyi, entrambi squalificati. In attacco il peso dell’attacco ricadrà sulle spalle di Muriel, pur non al meglio dopo gli impegni con la sua Nazionale, mentre alle sue spalle dovrebbero agire Pasalic e Gomez. In difesa Djimsiti potrebbe spuntarla su Masiello per completare il reparto a tre con Toloi e Palomino.

JUVENTUS – Sarri rinuncia a Cristiano Ronaldo, non convocato per il protrarsi dei suoi problemi al ginocchio. CR7 è stato lasciato a casa per seguire un programma personalizzato di lavoro. Davanti sarà riproposta la coppia tutta argentina composta da Dybala e Higuain, mentre sulla trequarti potrebbe agire Bernardeschi, con Ramsey abbassato a mezzala sinistra di centrocampo. In difesa, k.o. Alex Sandro, a sinistra agirà De Sciglio, mentre a destra fiducia a Danilo al posto di Cuadrado. A comporre la coppia centrale saranno ancora una volta Bonucci e De Ligt.



ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel. All. Gasperini

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Ramsey; Bernardeschi; Dybala, Higuain. All. Sarri

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA