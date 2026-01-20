Atalanta, la grande novità contro l’Athletic: Palladino potrà contare su un’arma in più. Notizia dell’ultim’ora verso la Champions

Atalanta, Palladino potrà contare su un’arma in più nel match di Champions League contro l’Athletic Club. Cosa succederà

Il “figliol prodigo” è tornato a casa, con una medaglia di bronzo al collo e tanta voglia di rimettersi al servizio della Dea. Ademola Lookman varcherà nuovamente i cancelli del centro sportivo Bortolotti di Zingonia nella giornata di oggi, mettendo fine alla parentesi internazionale che lo ha visto protagonista in Coppa d’Africa. L’attaccante nigeriano rientra alla base dopo aver trascinato le “Super Eagles” fino al gradino più basso del podio, conquistato nella “finalina” per il terzo posto. Un risultato prestigioso per la sua nazionale, ma che ha inevitabilmente sottratto energie fisiche e mentali al giocatore, costretto a un tour de force di partite ravvicinate.

Subito al lavoro per la Champions

Non c’è tempo per riposare. Ad accoglierlo ha trovato Raffaele Palladino. L’allenatore ha bisogno del suo giocatore, specialmente in un momento cruciale della stagione che vede l’Atalanta impegnata su più fronti. Lookman svolgerà oggi la prima seduta di lavoro per riprendere confidenza con i ritmi di Zingonia e con i compagni, iniziando il processo di riatletizzazione necessario dopo il cambio di clima e fuso orario.

Verso l’Athletic Club: l’ipotesi panchina

Il mirino è puntato sull’imminente sfida europea contro l’Athletic Club. La compagine basca, avversario ostico noto per il suo agonismo e l’intensità fisica, ospiterà la Dea per un match che promette scintille. Tuttavia, la gestione di Lookman impone cautela. Nonostante l’importanza della posta in palio, è altamente improbabile vedere il nigeriano nell’undici titolare dal primo minuto. Palladino sembra orientato verso una scelta conservativa: probabile panchina iniziale per il classe ’97. L’idea dello staff tecnico è quella di averlo a disposizione come “arma tattica” da scatenare a gara in corso. La sua velocità e la capacità di spaccare le partite potrebbero rivelarsi decisive nell’ultima mezz’ora, quando le difese avversarie inizieranno a mostrare segni di stanchezza. Il popolo nerazzurro è pronto a riabbracciare il suo beniamino, anche se per vederlo titolare bisognerà probabilmente attendere il prossimo turno di campionato.