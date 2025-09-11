Allenamento Atalanta, come si sta evolvendo la situazione a Zingonia? Il punto - Calcio News 24

Allenamento Atalanta, come si sta svolgendo la situazione in quel di Zingonia? Le ultime

Atalanta, preparazione in corso per la sfida contro il Lecce: rientrano i Nazionali

Verso la 3ª giornata di Serie A Enilive 2025/26: ancora terapie per Ederson e Scamacca, Jurić valuta le condizioni del gruppo

L’Atalanta prosegue la marcia d’avvicinamento alla sfida contro il Lecce, valida per la 3ª giornata della Serie A Enilive 2025/26. Mister Ivan Jurić e il suo staff hanno diretto una nuova sessione di allenamento nel pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia, dove i nerazzurri stanno preparando ogni dettaglio in vista del match in programma domenica 14 settembre alle ore 15 allo Stadio di Bergamo.

La seduta ha visto l’ulteriore reintegro dei giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali. In particolare, oggi hanno fatto ritorno in gruppo Odilon Kossounou e Lazar Samardžić, che potranno così riprendere il lavoro con il resto della squadra e mettersi a disposizione per il prossimo impegno casalingo contro i salentini.

Il rientro più atteso è però quello di Ademola Lookman, previsto per la giornata di domani, venerdì 12 settembre. L’attaccante nigeriano ha disputato entrambe le gare con la sua Nazionale e sarà valutato al rientro per capire se potrà essere schierato dal primo minuto o eventualmente partire dalla panchina.

Situazione infortuni: chi è a rischio per Atalanta-Lecce

Non mancano però le note dolenti in casa Atalanta. Anche nella seduta odierna, Sead Kolasinac ha svolto un allenamento individuale in campo, segnale che il suo recupero è in fase avanzata, ma non ancora completo. Il difensore bosniaco potrebbe essere convocato, ma la sua presenza dal primo minuto resta in dubbio.

Più complicata la situazione per altri tre elementi chiave: Ederson, Gianluca Scamacca e Daley Sinkgraven Bakker hanno continuato le terapie in infermeria. Per loro non è previsto un rientro a breve termine e difficilmente saranno disponibili per la gara contro il Lecce. Jurić dovrà quindi studiare soluzioni alternative, soprattutto in attacco, dove Scamacca rappresentava una pedina importante nel suo scacchiere.

Ultimi preparativi a porte chiuse

La rifinitura decisiva per Atalanta-Lecce è in programma domani pomeriggio, sempre al Centro Sportivo di Zingonia e rigorosamente a porte chiuse, per permettere a Jurić di lavorare con concentrazione e riservatezza sul piano tattico. A due giorni dal match, l’Atalanta continua a prepararsi con determinazione per mantenere il passo nelle zone alte della classifica.