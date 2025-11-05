Atalanta, la maledizione del dischetto continua! L’errore di De Ketelaere è solo l’ultimo di una lunga serie: i precedenti

Atalanta, il tabù dei rigori non si spezza: De Ketelaere aggiunge un nuovo capitolo alla serie di errori. I dettagli

Il rigore fallito da De Ketelaere al “Vélodrome” non rappresenta un episodio isolato, ma l’ennesima conferma di un problema ormai strutturale per l’Atalanta. Dall’inizio della scorsa stagione i nerazzurri hanno sbagliato cinque dei dodici rigori calciati in tutte le competizioni, un dato che li pone in cima alla classifica degli errori dal dischetto in Serie A, al pari del Milan. La difficoltà si accentua in Champions League, dove la Dea ha fallito quattro dei dieci rigori complessivi nella sua storia, segno di una fragilità che si ripresenta soprattutto nei momenti più delicati.

L’errore di De Ketelaere contro il Marsiglia arriva a nove mesi di distanza da quello di Lookman contro il Club Brugge, a testimonianza di una continuità negativa che non risparmia neppure il palcoscenico internazionale. La mancanza di un rigorista affidabile diventa così un nodo cruciale per Juric, che si trova a guidare una squadra capace di creare molto gioco ma spesso incapace di concretizzare. In un contesto in cui l’Atalanta deve ritrovare fiducia e incisività sotto porta, anche i calci di rigore finiscono per riflettere le stesse incertezze che frenano la squadra.

Non mancano, comunque, episodi positivi: De Ketelaere aveva segnato dal dischetto contro il Real Madrid, mentre altri compagni hanno fallito occasioni pesanti. Retegui, ad esempio, si è visto respingere un rigore da Raya contro l’Arsenal, mentre Lookman ha calciato centralmente contro Mignolet nella sfida con il Bruges. Questi episodi, sommati, delineano un quadro chiaro: l’Atalanta possiede qualità e volume di gioco, ma paga a caro prezzo la mancanza di precisione nei momenti decisivi.