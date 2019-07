Atalanta, Malinovskyi sempre più vicino: l’offerta vincente al Genk

Atalanta vicina a chiudere il colpo Malinovskyi. Ecco le cifre e la possibile data di arrivo del centrocampista ucraino

Ruslan Malinovskyi è sempre più vicino a lasciare il Genk per vestire la maglia dell’Atalanta.

Come si apprende dalla Gazzetta dello Sport, la Dea non ha desistito nonostante le iniziali richieste proibitive del club belga (20 milioni), facendo leva sulla volontà del giocatore di provare una nuova esperienza in Serie A.

Chiusura vicina a 13-14 milioni, che può concretizzarsi entro la fine della settimana prossima.