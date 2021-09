Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato al termine del match contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato al termine del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

«Il primo gol non andava annullato. La posizione di Zapata non interferiva con nessun difensore. È molto semplice, qualcuno deve dare spiegazioni. Purtroppo ho pochi capelli e non posso mettermi le mani nei capelli. L’Atalanta ha fatto una grande prestazione, fortunatamente non avremo certi episodi tutte le domeniche. Percassi secondo voi è felice? Io rappresento la società».