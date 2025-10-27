Atalanta Milan, Allegri ha sciolto i dubbi in attacco: scelta inattesa! Spunta un nome a sorpresa, le ultimissime

Atalanta Milan, Allegri sorprende tutti: l’attacco è deciso. Pronto un protagonista inatteso. Tutti gli aggiornamenti

La trasferta di Bergamo contro l’Atalanta rappresenta un passaggio cruciale per il Milan, soprattutto per il suo reparto offensivo. Le probabili formazioni confermano che Christopher Nkunku non è ancora pronto ad affiancare Rafael Leão, lasciando così spazio al tandem con Santiago Giménez.

Atalanta-Milan: Giménez e Leão a caccia del “clic” decisivo

Nonostante i 76 minuti disputati nell’ultima gara, Giménez sarà nuovamente titolare. Il messicano, ancora a secco in campionato, vive un momento di frustrazione che ha alimentato critiche e dubbi. Per lui serve un gol liberatorio, capace di restituirgli fiducia e di giustificare l’investimento fatto dal club a gennaio. Contro la fisicità della difesa bergamasca, la sua abilità nel gioco aereo e nel creare spazi per gli inserimenti dei compagni sarà determinante, ma dovrà unire sacrificio e concretezza.

Dall’altra parte, Rafael Leão resta il punto di riferimento tecnico e la principale fonte di imprevedibilità. Allegri lo ha spronato a migliorare sotto porta, ma continua a confidare nella sua capacità di spaccare le partite con accelerazioni improvvise e giocate fuori copione.

L’asse Giménez-Leão: la chiave tattica

Il portoghese, reduce da prestazioni altalenanti, è chiamato a trasformare la sua classe in numeri concreti: gol e assist che tengano il Milan in alto. Allo stesso tempo, il tecnico rossonero punta a rafforzare l’intesa con Giménez: il dinamismo del centravanti e la libertà d’azione di Leão potrebbero rivelarsi l’arma giusta per scardinare la marcatura aggressiva dell’Atalanta.

Il match di Bergamo, dunque, non è soltanto una sfida di classifica, ma un vero e proprio esame sulla coesistenza e sulla leadership della nuova coppia d’attacco rossonera.