Atalanta, vittoria pesante: 1‑0 all’Hapoel e fase campionato centrata. Sarri ringrazia Scamacca e Carnesecchi

L’Atalanta supera l’ostacolo Hapoel Tel Aviv e conquista la qualificazione alla fase campionato della Champions League 2026/27. Dopo lo 0‑0 dell’andata, i nerazzurri vincono 0‑1 in Israele al termine di una gara complicata, poco brillante ma gestita con maturità dalla squadra di Maurizio Sarri, tecnico chiamato a guidare la Dea in un nuovo ciclo europeo.

Primo tempo difficile: Atalanta bloccata, Hapoel pericoloso

La partita parte subito in salita per l’Atalanta, che fatica a trovare ritmo e linee di passaggio contro un Hapoel molto aggressivo. I nerazzurri costruiscono poco e la migliore occasione arriva dai piedi di Lazar Samardzic, centrocampista talentuoso e abile nel tiro da fuori: serpentina centrale, punizione conquistata, ma conclusione alta sopra la traversa.

L’Hapoel, guidato da un’organizzazione difensiva solida, riesce più volte a mettere in difficoltà la retroguardia bergamasca, costringendo Sarri a richiamare spesso i suoi per correggere la pressione e le uscite palla al piede.

Ripresa più vivace: entra Scamacca e cambia tutto

Nella seconda parte di gara l’Atalanta prova ad alzare il baricentro, ma la svolta arriva solo con l’ingresso di Gianluca Scamacca, centravanti fisico e decisivo negli ultimi metri. L’attaccante entra con grande determinazione e, alla prima vera occasione, firma la rete che vale vittoria e qualificazione: una zampata da bomber puro che spezza l’equilibrio e indirizza il match.

Il gol scuote l’Hapoel, che nel finale tenta il tutto per tutto. La chance più clamorosa capita a Mor Buskila, ma Marco Carnesecchi — portiere classe 2000, sempre più leader della Dea — compie un intervento decisivo deviando il tiro sul palo e blindando il risultato.

Atalanta avanti: Sarri passa il turno, ora la fase campionato

La Dea non brilla, ma porta a casa una qualificazione fondamentale. Sarri può sorridere: la squadra ha sofferto, ha saputo adattarsi e ha trovato nei suoi uomini chiave — Scamacca e Carnesecchi — la qualità necessaria per superare un avversario ostico.

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HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur 5.5; Coco 6.5, Mayembo 6, Chico 6, Leidner 6; Falcão 6 (81′ Ferben sv), Kraev 6 (77′ Kancepolsky 6); Owusu 6.5 (66′ Turiel 5.5), Altman 6 (76′ Buskila 6.5), Alkoukin 6; Boateng 6 (81′ Dappa sv). All. Barda.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 6.5; Bellanova 6, Kossounou 6.5, Scalvini 6, Kolasinac 5 (71′ Bernasconi 6.5); Ederson 5.5, Gaetano 5.5, Samardzic 6.5 (60′ Pasalic 6); Zalewski 6 (84′ Cassa sv), Krstovic 6 (71′ Scamacca 7), Raspadori 5.5 (60′ De Ketelaere 6). All. Sarri