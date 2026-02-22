Atalanta, parla Hien: «Hojlund? Secondo me è fallo, a me non piace parlare di queste cose dopo la partita»

Atalanta, le dichiarazioni di Isak Hien nel post partita della sfida contro il Napoli. Inevitabile le parole sul contatto con Hojlund

Isak Hien, difensore dell’Atalanta, ha commentato nel post‑partita la vittoria contro il Napoli soffermandosi sull’episodio che lo ha visto coinvolto nel duello con Hojlund. L’azione, inizialmente conclusa con il gol dei partenopei, è stata poi annullata dall’arbitro per fallo sullo svedese dopo la revisione.

Il centrale nerazzurro ha spiegato la propria versione dell’accaduto, sottolineando la dinamica del contatto e la correttezza della decisione finale. Le sue parole sono arrivate a margine di una gara intensa, in cui l’Atalanta ha saputo imporsi nonostante le polemiche arbitrali.

PAROLE – «Secondo me è fallo, a me non piace parlare di queste cose dopo la partita, però mi è stato chiesto e secondo me non è fallo, lui ha tenuto le mie braccia e se non vado a terra la palla l’avrei presa io, è calcio qualcuno può dirti che non è fallo ma per me lo è».