Ilicic si racconta: «Atalanta? Potevamo vincere quella Champions League… Gasperini? Mi ha fatto alzare il livello»

Ilicic svela: «Atalanta? Potevamo vincere quella Champions League… Gasperini? Mi ha fatto alzare il livello». Le parole

Josip Ilicic, oggi trequartista del Koper e ancora protagonista a 38 anni, non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. L’ex fuoriclasse dell’Atalanta, tornato a giocare in patria, lo ha ribadito ai microfoni di Prime Video:

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PAROLE – «Oggi sono più vecchio ma mi diverto ancora. E finché reggerò la competizione con i giovani continuerò a giocare. L’Atalanta per me rappresenta un qualcosa che mi è rimasto ancora dentro al cuore, avevamo messo le basi per quello che stanno facendo ancora oggi. Per la qualità che c’era lì davanti, ai miei tempi, potevamo giocare anche a occhi chiusi. L’Atalanta mi ha fatto crescere come uomo, la società non mi ha mai lasciato neanche nei momenti difficili».

GASPERINI – «Ricordo il rammarico per non aver potuto giocare contro il Psg. Per la squadra che eravamo secondo me potevamo anche vincere quella Champions League. Gasperini? Mi ha fatto alzare il livello, non pensavo servisse correre così tanto. Dieci anni fa ci faceva fare cose che poi sarebbero arrivate: in ogni allenamento, in ogni partita, ci veniva tutto facile e non avevamo paura di nessuno. In alcune gare non bisogna nascondersi, è quella qualità che manca oggi».